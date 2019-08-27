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Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 22:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Değirmençayı piknik alanında meydana geldi. Mehmet Şimşek yönetimindeki 02 DC 135 plakalı traktör, piknik dönüşü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktör sürücüsü ile yanındaki Ayşe ve Yüksel Şimşek yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yüksel Şimşek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet ve Ayşe Şimşek ise Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Yüksel Şimşek’in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza haberini duyan yakınları ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralıAdıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralıAdıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralıAdıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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