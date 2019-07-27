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Adıyaman'da şehit polis için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay için Adıyaman Valiliğinde tören düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay için tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Uluçay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu hastaneden alınarak, mesai arkadaşlarının omuzlarında, tekbirler eşliğinde Adıyaman Valiliği bahçesindeki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, törende yaptığı konuşmada, Adıyaman halkının şehidine sahip çıktığını belirterek, "Şehidim Taha kardeşimden razıyım, kendisine giydirilen polis üniformasının, bayrağının ve silahının hakkını verdi. Şehidime Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Uluçay'ın naaşı, Adıyaman Havalimanı'na götürülerek, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

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Adıyaman Sincik şehit şehit Taha Uluçay tören

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