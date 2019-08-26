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Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada B.Ö. (18), A.P (15), B.S. (19), F.S. (25) ve M.G. (19) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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