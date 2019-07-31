Adıyaman'da uyuşturucuya 6 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarma, ormanlık alanda yaptığı uygulamada üzerlerinde uyuşturucu bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadağ'daki ormanlık alanda şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı. Jandarma ekipleri, şüphe üzerine kimlk kontrolü ve üst araması yaptığı M.A., F.D., F.Ç., S.B., M.G. ve M.M.G.'de 40 gram sentetik uyuşturucu kannabinoid ile uyuşturucu satışında elde ettikleri değerlendirilen 470 TL ele geçirdi.

Uyuşturucuya ve paraya el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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