HABER

Adıyaman'da uyuşturucuya 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, jandarma, ormanlık alanda yaptığı uygulamada üzerlerinde uyuşturucu bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 6 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarma, ormanlık alanda yaptığı uygulamada üzerlerinde uyuşturucu bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadağ'daki ormanlık alanda şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı. Jandarma ekipleri, şüphe üzerine kimlk kontrolü ve üst araması yaptığı M.A., F.D., F.Ç., S.B., M.G. ve M.M.G.'de 40 gram sentetik uyuşturucu kannabinoid ile uyuşturucu satışında elde ettikleri değerlendirilen 470 TL ele geçirdi.
Uyuşturucuya ve paraya el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Yılanı vurmak isterken eşini öldürdü, adli kontrolle serbest kaldıYılanı vurmak isterken eşini öldürdü, adli kontrolle serbest kaldı
Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler tutuklandıMardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.