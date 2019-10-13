Adıyaman'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen kişilere yönelik 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.
Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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