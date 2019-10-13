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Adıyaman'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Adıyaman'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen kişilere yönelik 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adıyaman FETÖ tutuklama

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