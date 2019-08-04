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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Beldede 7 sandıkta bin 867 seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi başladı.

Beldede 3 okulda 7 sandıkta bin 867 seçmen oy kullanacak.

Seçmenler, sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı.

Bu arada Serap Gül Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi sırasında tartışma çıktı. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Seçimde AK Parti adayı Gülfen Ağır ile Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı yarışıyor.

28 Mayıs'ta YSK, İYİ Parti'den Suvarlı belediye başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar vermiş, Suvarlı Belde Belediye Meclisindeki bazı üyeler istifa etmişti.

Belediye başkanlığı makamının boşalması üzerine belediye başkanvekili seçmek üzere yapılan toplantıya 2 üyenin katıldığı, gerekli çoğunluğun sağlanamadığının bildirilmesi üzerine YSK, beldede başkanlık ve meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

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Adıyaman Besni oy verme seçim Suvarlı Beldesi YSK

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