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Adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Adli tatil ne zaman bitiyor?

19.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adli tatil ne zaman sorusu temmuz ayının gelmesi ile beraber adli çalışanların merak ettiği bir soru haline geliyor. Adli çalışanlar her yıl dönemsel olarak bir tatil sürecine giriyor. Bu süreçte nöbetçi mahkemeler ve acil davalar çalışmaya devam ediyor. Adli tatil olarak bilinen temmuz ayında, adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün sürecek? soruları merak konusu oluyor. İşte adli tatil tarihleri...

Adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Adli tatil ne zaman bitiyor?

Her yıl temmuz ayının gelmesiyle beraber mahkeme çalışanları dönemsel bir tatil sürecine girerken yalnızca nöbetçi mahkemeler çalışmaya devam ediyor.Bu yıl temmuz ayının gelmesiyle beraber tatil günleri adli çalışanların merak konusu oldu. Peki 2022 yılında adli tatil kaç gün? Adli tatil ne zaman başlıyor? işte detaylar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre Adli tatil her yıl 21 Temmuzda başlayıp, 31 Ağustosta sona ermektedir. 2022 yılında da 21 Temmuz - 31 Ağustos arasında adli tatil dönemi gerçekleşecektir.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatil süreci 21 Temmuz - 31 Ağustos arasında devam edecek.
Adli tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler ve acil davalar çalışmaya devam ediyor.

Adli tatilde, aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci
atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler
ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır..

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki
iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz
dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi,
her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır

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