Adli Tıp önünde DHA muhabirine çirkin saldırı

Olay, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir haber takibi için Adli Tıp Kurumu’nda bulunan DHA muhabiri Ahmet Atmaca, bir grubun önce sözlü, sonra da tekme, tokat ve yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan grup, genç gazeteciye linç girişiminde de bulundu.

Olayın daha da büyümesini ise olay yerinde bulunan polis ekipleri ile adli tıp görevlileri önledi. Atmaca, adli tıp binasında koruma alındıktan sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN KINAMA

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, DHA muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileğinde bulunup, saldırganların cezalandırılmasını istedi. Saldırıyı kınayan ve sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını isteyen Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşımız Ahmet Atmaca'ya görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Görevini yapan Ahmet Atmaca'ya yapılan fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı sadece meslektaşımıza değil aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne yöneliktir. Asla kabul edilemeyecek olan saldırıda yaralanan meslektaşımız DHA Muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bu süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca, olay sırasında Adli Tıp Kurumu'nda görevli polis ve özel güvenlikçilerin saldırıyı engelleme noktasında yetersiz kalması bizleri ayrıca üzmüştür." (DHA / İHA)



