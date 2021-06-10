HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adli Tıp önünde DHA muhabirine çirkin saldırı

Adli Tıp önünde DHA muhabirine çirkin saldırı

10.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, Adli Tıp Kurumu’nda haber takibi için görev yapan DHA Gaziantep Muhabiri Ahmet Atmaca, bir grubun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı.

Olay, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir haber takibi için Adli Tıp Kurumu’nda bulunan DHA muhabiri Ahmet Atmaca, bir grubun önce sözlü, sonra da tekme, tokat ve yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan grup, genç gazeteciye linç girişiminde de bulundu.

Olayın daha da büyümesini ise olay yerinde bulunan polis ekipleri ile adli tıp görevlileri önledi. Atmaca, adli tıp binasında koruma alındıktan sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

haber-takibindeki-dha-muhabirine-saldiri_2829_dhaphoto3

GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN KINAMA

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, DHA muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileğinde bulunup, saldırganların cezalandırılmasını istedi. Saldırıyı kınayan ve sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını isteyen Ay, şu ifadeleri kullandı:

haber-takibindeki-dha-muhabirine-saldiri_2829_dhaphoto2

Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor: Mesleği bırakmayı düşünüyorumHastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor: Mesleği bırakmayı düşünüyorum

"Meslektaşımız Ahmet Atmaca'ya görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Görevini yapan Ahmet Atmaca'ya yapılan fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı sadece meslektaşımıza değil aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne yöneliktir. Asla kabul edilemeyecek olan saldırıda yaralanan meslektaşımız DHA Muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bu süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca, olay sırasında Adli Tıp Kurumu'nda görevli polis ve özel güvenlikçilerin saldırıyı engelleme noktasında yetersiz kalması bizleri ayrıca üzmüştür." (DHA / İHA)

haber-takibindeki-dha-muhabirine-saldiri_2829_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Akademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandıAkademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı gözaltına alındı

'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı gözaltına alındı

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.