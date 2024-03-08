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Adliye önünde silahlı ve bıçaklı kavga! Duruşma sonrası ortalık savaş alanına döndü: 1’i polis, 9 yaralı

08.03.2024 17:59
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Mardin'de, 2 yıl önce çıkan silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşması sonrası adliye önünde iki grup arasında yine kavga çıktı. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Grubu ayırmaya çalışan 1 polis ile 8 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerindeki Mardin Adliyesi önünde akşam saatlerinde meydana geldi. 2 yıl önce çıkan silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşmasından çıkan taraflar arasında adliye önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan polis memuru M. E. A. ile M.G., A.T., M.S., A.S., H.T., M.S., R.Ş. ve H.S. yaralandı.

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Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabasıyla kavga sonlandırıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Yaralılardan H.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Mardin kavga Adliye
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