Adliyede bebek bakım ve emzirme odası açıldı

Tekirdağ Adliyesinde bebek bakım ve emzirme odası hizmete açıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Adliyesinde bebek bakım ve emzirme odasını açıldı. Katılımcıların kurdele kesmesi ile bebek emzirme odasının açılışı gerçekleşti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, medeni olmanın gereği olarak bu tür odalara ihtiyaç duyulduğuna değinerek, “Medeniyetler seviyesine çıkmanın bir göstergesi olan bebek dostu sağlık kuruluşu unvanını alacak olan Tekirdağ ilinde 2. adliyemiz olan Tekirdağ Adliyemizin bebek bakım ve emzirme odasını açıyoruz. Eski dönemlerde de muhtemelen bu tip odalar vardı. Fakat bunun için düzenlenmemiş odalardı. Herhangi bir yerde annelerimiz bu ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Medeni olmanın bir gereği artık kamu kurumlarında ve özel sektörde bu tip odalar sıklıkla açılıyor. Daha işleri insani daha düzenli, daha sağlıklı, hijyenik şartlarda hazırlanıyor ve korunuyor. Biz burayı Sağlık Bakanlığı ve Tekirdağ Adliyesi olarak birlikte çalıştık. Sağ olsun bağışçımız da bize destekte bulundu. Allah ondan da razı olsun. Güzel bir hale getirdik. Bundan sonra denetlemesinde de devam edeceğiz. İnşallah Tekirdağ Adliyesine de hayırlı olur diyorum” şeklinde konuştu.