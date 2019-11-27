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Adliyede kamu yararına çalışan şahıs hırsızlıktan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

Maltepe’de farklı tarihlerde 4 eve girerek hırsızlık yapan iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Adliyede kamu yararına çalışan şahıs hırsızlıktan tutuklandı

Maltepe’de farklı tarihlerde 4 eve girerek hırsızlık yapan iki şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıslardan Murat C., Anadolu Adliyesinde kamu yararına çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan küçük yaşta olan E.Ç.’nin 64 adet, diğer şahıs Murat C.’nin 20 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar tutuklanırken, hırsızlık için eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe’de farklı tarihlerde hırsızların evlere girip hırsızlık yapması üzerine Mobil Park Timleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 4 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen yaşı küçük E.Ç. isimli şahıs, Ferdi A.(22) isimli şahsın Zümrütevler Mahallesindeki ikametinde Ferdi A. ile beraber polis tarafından yakalandı. E.Ç.’nin aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık olayının diğer faili olan Murat C.(22) ise kamu yararına çalıştığı Kartal Anadolu Adliyesi’nde yakalandı.
Yapılan sorgulamada E.Ç. isimli şahsın, evden hırsızlık, oto hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, genel güvenliği tehlikeye sokma, suçlarından toplam 64 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca Maltepe’de, Tuzla’da, Güngören’de ve Kocaeli’nde yaşanan hırsızlık olaylarının faili olduğu ve hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık gibi suçlardan aranıyor olduğu tespit edildi.
Murat C.’nin ise evden hırsızlık, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, uyuşturucu kullanma, gibi suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
Yakalanan şahıslardan Ferdi A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. E.Ç. ile Murat C. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Şahısların hırsızlık amacıyla eve girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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