Adliyede 'şeriat' sloganları yükseldi! Atatürk'e hakaret davası: Bugünkü görüntüler sosyal medyayı salladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geçen yılki ölüm yıl dönümünde cuma hutbesinde Atatürk için dua edilmesi Ahmet Bostancı'yı öfkelendirdi. Camiyi terk edip yayın açan ve hem Atatürk'e hem de dua eden imama hakaret yağdıran Bostancı'nın o videosu tepki toplamıştı. Bostancı hakkında bugün yeni bir karar verildi.

ATATÜRK'ÜN RUHUNA KUR'AN OKUNMASINA SİNİRLENMİŞ

Tutuklanmasının ardından çıktığı duruşmada Bostancı savunmasında, "Ben hutbede, Atatürk anması olmamasına rağmen imam, 'ruhuna Kur'an okuyalım' deyince sinirlenip video çektim. Video tanınınca benim eski paylaşımlarımı da irdelemeye başladılar ve hakaret içerikli paylaşımlar oradan çıktı" demişti.

ADLİYE SALONU HAREKETLENDİ

Bugün Kartal Anadolu Adliyesi’nde Bostancı hakkındaki davanın bir duruşması daha görüldü. Bostancı hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi. Bu sıralarda adliyede yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı. Gazeteci Barış Yarkadaş o görüntüleri paylaştı.

Karar sonrası kalabalık bir grubun adliye salonlarında "Yaşasın şeriat" sloganlarıyla yürüdüğü görüldü.

HAPSİ İSTENİYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Bostancı hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.