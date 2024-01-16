Arkadaş, akraba, eş, dost herkes hasta! Siz de hayatı zindan eden grip salgınına yakalanmamak için bu 7 şeyi mutlaka yapın

Ocak ayının ilk haftası itibariyle hastanelere enfeksiyon ve grip şikayetiyle başvuranların sayısı pik yaptı! Hem devlet hastaneleri hem de özel hastanelerde ağır grip nedeniyle yoğunluklar yaşanıyor. Hastanelere serum almaya giden vatandaşların bazıları, odalarda yer olmadığı için serumlarını koltuklarda alıyor.

Pandemi döneminin ardından hiç bu kadar büyük bir salgın görülmemişti. Hem covid-19'un geri dönmesi hem de influenza virüsünün ciddi şekilde etki etmesiyle başta çocuklar olmak üzere yetişkinler de bu durumdan olumsuz etkilendi.