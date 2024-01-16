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    4. Arkadaş, akraba, eş, dost herkes hasta! Siz de hayatı zindan eden grip salgınına yakalanmamak için bu 7 şeyi mutlaka yapın

    Arkadaş, akraba, eş, dost herkes hasta! Siz de hayatı zindan eden grip salgınına yakalanmamak için bu 7 şeyi mutlaka yapın

    16.01.2024 13:57 | Son Güncelleme:
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    İnfluenza ve Covid virüsleri sağlığı tehdit etmeye devam ediyor.Türkiye'de pandemi döneminden bu yana yaşanan en büyük grip salgını yaşanıyor. ABD'de ise 40'tan fazla bebek ve çocuk bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İnfluenza virüsünün en büyük belirtileri arasında aşırı halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, ani başlayan ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı var! Yatağa düşmemek için 7 tavsiye burada...

    Ocak ayının ilk haftası itibariyle hastanelere enfeksiyon ve grip şikayetiyle başvuranların sayısı pik yaptı! Hem devlet hastaneleri hem de özel hastanelerde ağır grip nedeniyle yoğunluklar yaşanıyor. Hastanelere serum almaya giden vatandaşların bazıları, odalarda yer olmadığı için serumlarını koltuklarda alıyor.

    Pandemi döneminin ardından hiç bu kadar büyük bir salgın görülmemişti. Hem covid-19'un geri dönmesi hem de influenza virüsünün ciddi şekilde etki etmesiyle başta çocuklar olmak üzere yetişkinler de bu durumdan olumsuz etkilendi.

    İŞTE HERKESİ HASTA EDEN SALGININ EN AĞIR BELİRTİLERİ!

    Birden bire başlayan ateş, öksürük, balgam yoğunluğu, bel, sırt ağrıları, aşırı halsizlik, burun akıntısı veya burun tıkanması, geceleri aşırı terleme, ateş sonucu üşümekten titreme durumu salgının en büyük belirtileri arasında yer alıyor.
    Hırıltılı nefes alma, yüksek ateş ve aşırı kas ağrısı insanların hastaneye başvurmalarının ana nedenleri arasında gösteriliyor. Vücud bu süreçte aşırı derecede susuz kaldığı için bol su tüketmek çok faydalı olarak nitelendiriliyor.
    Uzmanlar ayrıca virüsten korunmak ve yayılmasını engellemek adına bol bol el yıkamayı, hapşırırken öksürürken tek kullanımlık mendillerin kullanılmasını, hasta olan çocukların hastalık dönemlerinde okullara gönderilmemesini öneriyor.

    İNFLUENZADAN KAÇMAK İÇİN EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ

    İNFLUENZADAN KAÇMAK İÇİN EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ
    İnfluenza veya Covid-19 virüsünden korunmak adına yapılması gerekenler çok önemli! Buna göre el hijyeni olmazsa olmazlardan, aynı şekilde hastalığın başındaysanız gözünüzle burnunuzla temas etmekten kaçının, hasta insanlardan uzak durun, kalabalık ortamlardan kesinlikle kaçının, maske kullanın.

    GRİBİN SİZİ DE YATAĞA DÜŞÜRMEMESİ İÇİN 7 UYARI!

    GRİBİN SİZİ DE YATAĞA DÜŞÜRMEMESİ İÇİN 7 UYARI!
    El Hijyeni: Ellerinizi sık sık ve düzenli bir şekilde sabun ve su ile yıkayın. Alkol bazlı el dezenfektanları da kullanılabilir.
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    Anahtar Kelimeler:
    grip influenza
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