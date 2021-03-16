HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adliyelerde ilk kez işaret dili tercümanı istihdam edilecek

Adliyelerde ilk kez işaret dili tercümanı istihdam edilecek

16.03.2021 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adliyelerde ilk kez işaret dili tercümanı istihdam edilecek

Adalet Bakanlığı'nca, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı alınacağı, bu iş kolunda adliyelerde ilk kez istihdam sağlanacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Ankara Adliyesi 2, Bakırköy Adliyesi 2, İstanbul Adliyesi 2, İstanbul Anadolu Adliyesi 2 ve İzmir Adliyesi 2 olmak üzere toplam 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı unvanında personelin istihdam edileceği belirtildi. Ön başvuruların e-devlet üzerinden tamamlanacağı, sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için en az ön lisans veya dengi okul mezunu ve tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "İlan edilen pozisyonun 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek" denildi.

Bu iş kolunda adliyelerde ilk kez istihdam sağlanacağına dikkat çekilerek, "Adalet hizmetlerinde işaret dili personeli istihdamı Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Böylece işitme engelli vatandaşların adalet hizmetlerinden daha etkin faydalanması sağlanacak" ifadelerine yer verildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildiBiri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Aydın'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Aydın'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

Günlük koronavirüs tablosu

Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

'Palu ailesi' davasında flaş gelişme! Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı, yelkenli karaya oturdu

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.