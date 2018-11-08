Adliyenin 2. katından atlayan şüpheli yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Adalet Sarayı'nda, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesinin ardından 2. kattan atlayan şüpheli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen T.Ş, hakimlikteki kimlik tespitinin ardından salondan çıkarıldı.
Talebi üzerine avukatıyla görüşen T.Ş, bu sırada 2. kattan aşağı atladı.
Yaralanan şüpheli, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. T.Ş'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Şüphelinin, aile yakınının 16 yaşındaki kızına 2011 yılından bu yana cinsel saldırıda bulunduğu şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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