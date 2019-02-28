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Adliyeye baltayla gelen kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Adliyeye baltayla gelen kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla gelen bir kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.G. (28) elinde baltayla Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Baltayı gören güvenlik görevlileri, S.G'nin durumunu adliye polisine bildirdi. Adliye polisi, S.G'yi, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alarak baltaya el koydu.

Gözaltına alınan S.G, polis aracına götürülürken gazetecilerin "Neden baltayla geldiniz?" sorusu üzerine, "Benim emeğim bu, oduncuyum. Polisler tarafından darbedildiğim için adliyeye baltamla geldim. Top, tüfekle gelmekten bin kat iyidir. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. 3 polis tarafından darbedildiğim için buraya geldim. Hem darbediliyorum hem de sonucuna ben katlanıyorum. 7 ay ceza gelmiş." dedi.

Öte yandan S.G'nin "polise mukavemet" suçundan 7 ay ceza aldığı, bunun üzerine adliyeye geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet Bakırköy Adalet Sarayı balta

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