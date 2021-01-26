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  4. Adliyeye sevk edilen 5 uyuşturucu şüphelisinden 2’si tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 5 uyuşturucu şüphelisinden 2’si tutuklandı

26.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan iki araç ekip aracına çarparak kaçmaya çalıştı.

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan iki araç ekip aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan ve araçlarında yapılan aramalarda; 311,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen 5 şüpheli sabah saatlerinde adli makamlara sevk edilmişti. Şüphelilerden C.T. ve T.G. tutuklanırken Y.Y., A.B. ve M.C.Ü. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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