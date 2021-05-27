Adnan Menderes neden ve ne zaman asıldı? Adnan Menderes kimdir?

Vatandaşlar 27 Mayıs tarihinde Adnan Menderes'in neden ve ne zaman asıldığı araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Adnan Menderes ve Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile sona ermişti ve Başbakan Menderes, yargılamalar sonrası idam edilmişti. Peki Adnan Menderes neden ve ne zaman asıldı?

ADNAN MENDERES NEDEN VE NE ZAMAN ASILDI?

27 Mayıs 1960 tarihinde sabaha karşı saat 4'te radyoda Kurmay Albay Alparslan Türkeş TSK olarak yönetime el koyduklarını belirtmiş ve askeri darbenin nedenlerini bir radyo bildirisi ile halka duyurmuştu. TSK'nın 27 Mayıs 1960 günü darbe açıklaması yaptığı esnada Eskişehir'de bulunan Adnan Menderes, beraberindeki siyasilerle beraber Kütahya'da tutuklanmış ve oradan Ankara'ya getirilmişti. Ankara'da bir süre tutulan Menderes, ardından yargılanmak üzere Yassıada'ya gönderilmişti.

27 Mayıs darbesini yapan cuntacıların özel olarak kurdukları mahkeme olan Yüksek Adalet Divanı, 9 ay 27 gün boyunca Menderes ve beraberindeki siyasetçileri yargıladı. Yargılama süreci sonunda 14 kişinin idamına, 31 kişinin de ömür boyu hapse mahkum edilmesine karar verildi. Ancak, Cemal Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi; Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti. Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi. Geri kalan 418 sanığa ise 6 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları veya beraat kararı verildi.