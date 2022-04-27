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Adnan Oktar ile ilgili yeni gelişme! 3 ay süreyle...

27.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında tutuklu bulunan Adnan Oktar ile ilgili mahkeme yeni bir karar verdi. Cezaevinden avukatlar aracılığıyla örgütü yönettiği tespit edilen Adnan Oktar’ın avukat görüşmelerinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verildi.

Adnan Oktar ile ilgili yeni gelişme! 3 ay süreyle...

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında mahkeme, cezaevinden avukatlar aracılığıyla örgütü yönettiği tespit edilen Adnan Oktar’ın avukat görüşmelerinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar ile görüşme gerçekleştiren avukatların, avukatlık görevleri dışında örgüt lideri tarafından verilen talimatları örgüt mensuplarına ilettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

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GÖRÜŞMELERİN GÜN VE SAATLERİNİN SINIRLANDIRILMASI İSTENDİ

Avukatların Oktar’ın talimatlarını taşıyarak örgüt içindeki çözülmelerin önüne geçmeye çalıştığı öğrenilirken Başsavcılık, örgüt faaliyetlerinin devam etmesini engellemek için Adnan Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasını talep etti. Başsavcılık, ayrıca örgüt faaliyetlerinin önüne geçilmesi için Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin kayıt altına alınmasını istedi.

3 AY SÜREYLE...

Talebi değerlendiren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın avukatlarla görüşmesinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verdi. Mahkeme, Oktar’ın avukatına veya avukatın sanığa verdiği belge ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulmasına da karar verdi. Mahkeme, bu aşamada görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılması talebini ise reddetti.

Kaynak: DHA

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