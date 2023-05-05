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  4. Adnan Oktar'ın gözdesiydi! İtirafçı 'kedicik' ismini değiştirdi

Adnan Oktar'ın gözdesiydi! İtirafçı 'kedicik' ismini değiştirdi

05.05.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar’ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen en gözde ’kedicik’lerinden Beril Koncagül’ün ad ve soyadını değiştirmek için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Koncagül’ün nüfustaki isminin değiştirilerek ‘A.İ.D.’ olarak düzenlenmesine hükmetti.

Adnan Oktar'ın gözdesiydi! İtirafçı 'kedicik' ismini değiştirdi

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik yeniden görülen dava 16 Kasım 2022’de karara bağlanmış, mahkeme Oktar’ı toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Konuya ilişkin dosya henüz soruşturma aşamasındayken, örgüt hakkında detaylı şekilde itiraflarda bulunan ve Oktar’ın en gözde ’kedicik’lerinden olan Beril Koncagül, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti. Örgüt hakkında kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları, dayak, televizyonlarda zorla dans, vücuduna zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması ile ilgili yaklaşık 100 sayfalık ek ifade veren Koncagül, ad ve soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

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Konuya ilişkin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, "Beril Koncagül toplumu uyarmak adına adeta kendi güvenliğini hiçe sayarak bilgilendirici açıklamalar yapmış ve insanları uyarmıştır. Müvekkilin adı ve soyadı ile internet ortamında yapılacak sorgu neticesinde hakkında olumlu ve olumsuz çok sayıda haber ve videoya ulaşılmaktadır. Müvekkil, adını kullanmaya devam ettiği sürece Adnan Oktar Örgütü tarafından işlenen suçlarla ister istemez ithama uğramakta, birey olarak var olabilmesi bu şartlar altına adeta imkansız hale gelmektedir. Örgüte dair yargılama sürecinde sanıklara ceza verilmiş, örgüt çökertilmiş ve müvekkilimiz de normal hayatına dönebilmek adına büyük uğraş vermektedir ama bu sırada ‘Beril Koncagül’ ismi dolayısıyla her defasında karşılaştığı güçlükler giderek çoğalmaktadır. Şu an bir çocuk annesi olarak evladıyla birlikte yaşam mücadelesi vermektedir, hakkında geçmişte yapılmış ve hala internette olan haberlerden had safhada etkilenmektedir. Ayrıca her ne kadar suç örgütü çökertilmiş olsa da hala örgüte sempati duyan insanlar müvekkile ulaşmaktadır. Müvekkil bu kişilerin hakaret, tehdit ve baskılarına maruz kalmaktadır. Tüm yaşantısını değiştiren, her şeye yeni baştan başlayan müvekkil, bu şahıslar sebebiyle de büyük sıkıntılar yaşamaktadır" ifadeleri yer aldı.

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Konuya ilişkin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Beril Koncagül gelmezken kendisini avukatı temsil etti. Duruşmada beyanda bulunan Koncagül’ün avukatı, "İddialarımızın dayanaklarını dosyamıza delil olarak sunduk. Müvekkilin nüfusa kayıtlı ‘Beril’ olan adı ve ‘Koncagül’ olan soy isminin değiştirilerek ‘A.İ.D.’ olarak düzenlenmesini talep ederiz" dedi.

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Kararını açıklayan mahkeme, Beril Koncagül’ün isim ve soy isminin ‘A.İ.D.’ olarak değiştirilmesine karar verdi.

İHA

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