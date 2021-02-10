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  4. Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler

10.02.2021 07:49 | Son Güncelleme:
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İtirafçı Murat Çakır, Adnan Oktar örgütünde kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı 'turinke' sistemine 'seks olimpiyatları' denildiğini anlattı.

Adnan Oktar organize suç örgütünün ‘hayalet’ lakaplı üyesi Murat Çakır etkin pişmanlıktan faydalanmak için mahkemeye başvurdu.

Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Aydemir Kadıoğlu imzasıyla yayımlanan "Adnan Otar'ın seks olimpiyatı" başlıklı habere göre Çakır, önemli bilgiler verdi.

Çakır, daha önce de gündeme gelen ve örgüt içinde kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı 'turnike sistemine 'seks olimpiyatları' denildiğini anlattı.

8 yıl hapis cezası bulunan Çakır, Oktar'ın Dragos'tan stüdyoya gidişlerinde ‘Kadın var mı’ diye sormasına şahit olduğunu iddia etti.

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Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
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