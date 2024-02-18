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Adnan Oktar'ın sosyal medya oyunu deşifre oldu! Silivri için özel çalışma yapmışlar: Onu efsane yapalım

18.02.2024 17:06 | Son Güncelleme:
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Din sömürüsüyle sayısı belirsiz insanın hayatını karartan Adnan Oktar ve tarikatının sosyal medyada kullandığı yöntemler deşifre oldu. Silivri Cezevi'nde kaldığı dönemde sosyal medyada algı çalışmalarını hızlandıran örgütün her detayı ince ince düşünmesi akıllara durgunluk verdi. Yazışmalardaki 'abartarak verelim, onu efsane yapalım' ifadeleri hayrete düşürdü.

Adnan Oktar'ın sosyal medya oyunu deşifre oldu! Silivri için özel çalışma yapmışlar: Onu efsane yapalım

Adnan Oktar ve tarikatının her gün yeni bir planı deşifre olmaya devam ediyor. Dışarıdayken din sömürüsü altında insanların hayatını karartan örgüt, Adnan Oktar'ın tutuklanıp cezaevine gönderilmesinden sonra da boş durmadı.

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Sosyal medya çalışmalarına önem veren örgütün her detayı düşünmesi ve TT çalışmalarıyla kendilerini aklama çabaları durumun vehametini bir kez daha gözler önüne serdi.

"ONU EFSANE HALİNE GETİRELİM"

Örgütün dışardaki mensuplarının Oktar tarikatı için yaptığı çalışmalar zaten birçok kullanıcının dikkatini çekiyordu. Örgüt üyelerinin kendi aralarında durumları abartarak verme yazışmaları ortaya çıktı. Hatta aynı yazışmalarda bazılarının, "Mektupları kullanalım, capsleri kullanalım, daha önce de söylemiştim ya onu efsane haline getirelim" ifadelerine yer verdiği tespit edildi. Özellikle 'Silivri cehennemi' yazısının herkesin paylaşmasını isteyen örgüt üyeleri sosyal medya tanıdıkları her hesabı kıskaca aldı.

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DIŞARDAN KREM BOYA İSTEMİŞ

Adnan Oktar 2018'deki operasyonun ardından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Bu süreçten sonra dışardaki örgüt üyeleri hummalı bir çalışmaya girdi. Silivri şartlarını araştıran Oktarcılar bütün şartları en ince detayına kadar öğrenmek için buzdolabı varmı, kettle kullanımı nasıl hatta sıcak suyun günde kaç saat verildiğini bile araştırdı. Oktar'ın bu süreçte dışardaki adamlarından jel krem boya istemesi de dikkat çekti.

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ADNAN OKTAR'IN DIŞARDAKİ YÖNETİMLERLE HABERLEŞME TRAFİĞİ

Örgüt üyeleri bu süre zarfından en hayati konu olarak müvekkille görüşmeleri ve mektupları gördü. Mektup sayısının artırılmasını vurgulayan yazışmalarda her eve faks makinesinin alınması bile tartışıldı. Sapkın örgütün geçtiğimiz günlerde genç avukatları tuzağına düşürme çalışmaları gündem olmuştu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk dahil birçok suçtan yargılanan Adnan Oktar, büyük bir pişkinlikle görüştüğü avukat S'ye 'Büyük aşklar bazen böyle ilginç yerlerde başlar' sözleri çok konuşulmuştu.

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