HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adnan Oktar mağdurlarından mahkemeye sosyal medya başvurusu! ‘Twitter çifte standart uyguluyor…’

Adnan Oktar mağdurlarından mahkemeye sosyal medya başvurusu! ‘Twitter çifte standart uyguluyor…’

19.04.2024 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mağdurlar, Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nün sosyal medyayı kullanarak başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etti. Bununla ilgili olarak hukuki sürecin başlatıldığı açıklandı.

Adnan Oktar mağdurlarından mahkemeye sosyal medya başvurusu! ‘Twitter çifte standart uyguluyor…’

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davada örgüt lideri Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapis ile cezalandırılmıştı. Cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiaları sonrasında Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfan Kurumu'na sevk edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis talep edilmişti.

ÇARPICI İDDİA: 'ÖRGÜT SOSYAL MEDYAYI KULLANIYOR'

Soruşturma devam ederken Adnan Oktar mağdurları mahkemeye başvurarak örgütün sosyal medya üzerinden başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etti.

Mağdurlar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Adnan Oktar Organize Suç Örgütü başta mağdur ve müştekiler olmak üzere kamu görevlilerini, basın mensuplarını sindirmek ve gücünü göstermek için sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Bu sebeple örgüte karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinde en önemli silahı olan sosyal medya konusunda dönülmez zararların oluşması, mağdurların hayatlarının bitirilme noktasına gelmesi, operasyon ve yargılama aşamalarında yer alan kamu görevlilerinin özel hayatlarına kadar iftira ve yalan beyanlarla sistematik saldırıların devam etmesi, dava dosyasına destek veren basın mensubu ve vatandaşlarla alakalı akılalmaz saldırıların sürekli devam etmesi üzerine İstanbul Adliyesine başvuru yapmış bulunmaktayız.

İstediğimiz, konuyla ilgili deliller ve devam eden suçun bu platformda işlenmesine olanak sağlayan altyapının kaldırılarak, X platformunun tıpkı Almanya, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kanun ve hukuk normlarına uygun faaliyetlerine devam etmesi, aksi taktirde kapatılmasıdır.

X platformunun hukuk tanımazlığı, ülkemizde sanal ofis ve sanal yönetici bulundurmaması, taahhütlerini yerine getirmeyerek devleti milleti oyalaması, çifte standart uygulayarak Avrupa ülkerindeki standart ve hizmetlerinin hiçbirini ülkemizde uygulamaması nedenleriyle hukuk yollarının işletilemediği görülmüş ve başvuru yapılmıştır."


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haluk Bayraktar'ın sert sözlerine İmamoğlu'ndan 'akraba' yanıtıHaluk Bayraktar'ın sert sözlerine İmamoğlu'ndan 'akraba' yanıtı
Her satırı korkunç! Önce tecavüz etti, sonra vahşice katlettiHer satırı korkunç! Önce tecavüz etti, sonra vahşice katletti
Seçim günü gündem olmuştu! Yeni gelişmeSeçim günü gündem olmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan peş peşe 5 imza birden!

Galatasaray'dan peş peşe 5 imza birden!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Fenerbahçeli değilim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Fenerbahçeli değilim!

Haluk Bayraktar'ın sert sözlerine İmamoğlu'ndan 'akraba' yanıtı

Haluk Bayraktar'ın sert sözlerine İmamoğlu'ndan 'akraba' yanıtı

45 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

45 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Belediye meclisinde tepki çeken 'Türk bayrağı' detayı

Belediye meclisinde tepki çeken 'Türk bayrağı' detayı

Her satırı korkunç! Önce tecavüz etti, sonra vahşice katletti

Her satırı korkunç! Önce tecavüz etti, sonra vahşice katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.