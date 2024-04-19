Adnan Oktar mağdurlarından mahkemeye sosyal medya başvurusu! ‘Twitter çifte standart uyguluyor…’

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davada örgüt lideri Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapis ile cezalandırılmıştı. Cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiaları sonrasında Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfan Kurumu'na sevk edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis talep edilmişti.

ÇARPICI İDDİA: 'ÖRGÜT SOSYAL MEDYAYI KULLANIYOR'

Soruşturma devam ederken Adnan Oktar mağdurları mahkemeye başvurarak örgütün sosyal medya üzerinden başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etti.

Mağdurlar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Adnan Oktar Organize Suç Örgütü başta mağdur ve müştekiler olmak üzere kamu görevlilerini, basın mensuplarını sindirmek ve gücünü göstermek için sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Bu sebeple örgüte karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinde en önemli silahı olan sosyal medya konusunda dönülmez zararların oluşması, mağdurların hayatlarının bitirilme noktasına gelmesi, operasyon ve yargılama aşamalarında yer alan kamu görevlilerinin özel hayatlarına kadar iftira ve yalan beyanlarla sistematik saldırıların devam etmesi, dava dosyasına destek veren basın mensubu ve vatandaşlarla alakalı akılalmaz saldırıların sürekli devam etmesi üzerine İstanbul Adliyesine başvuru yapmış bulunmaktayız.

İstediğimiz, konuyla ilgili deliller ve devam eden suçun bu platformda işlenmesine olanak sağlayan altyapının kaldırılarak, X platformunun tıpkı Almanya, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kanun ve hukuk normlarına uygun faaliyetlerine devam etmesi, aksi taktirde kapatılmasıdır.

X platformunun hukuk tanımazlığı, ülkemizde sanal ofis ve sanal yönetici bulundurmaması, taahhütlerini yerine getirmeyerek devleti milleti oyalaması, çifte standart uygulayarak Avrupa ülkerindeki standart ve hizmetlerinin hiçbirini ülkemizde uygulamaması nedenleriyle hukuk yollarının işletilemediği görülmüş ve başvuru yapılmıştır."







