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Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Son dakika habere göre, mahkeme, zaman aşımından davanın düşmesine karar verdi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
davanın düşeceği belliydi zaten. çünkü bu olayın amacı gündem değiştirmekti yaptılarda tabiki adam serbest kalacak.
fetöcü yargıçlar adnanı ve kediciklerini yılarca korudu çünkü ikisininde tasması haçli siyonistlerin elinde onları değil yakalanan polisleri cezalandırırlardı bu hükümet olmasa
O zamanlar ne kadar gayrimeşru varsa organizenin adını duyunca titrerdi devlet böyle olmalı vatandaşı korkutan da korkuyla yaşamalı
iyi de vicdanlar rahatladı mı bu kararla?? rahatladıysa ciddi vicdan sorunlarımız var diycem çünkü.
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