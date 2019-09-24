HABER

Adnan Oktar organize suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 18:52 | Son Güncelleme

Tutuklu sanıkların savunmalarının alındığı duruşma yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Ahmet Çelik, kimyager olduğunu bu nedenle iddianamede belirtilenin aksine "Kimyager" kod adı kullanmadığını söyledi.

Adnan Oktar ve diğer sanıklarla 15 yıllık dostlukları olduğunu belirten sanık Çelik, "Biz Allah rızası için bir araya geldik, bu yönde hayatımızı vakfettik. Bizim kardeşliğimiz, hem dünya hem ahiret için." dedi.

İddianameye göre örgüt yöneticisi olarak geçen kişilere para aktarımlarının tespit edildiği hatırlatılan sanık Çelik, birine para göndermek isteyen ancak müsait olmayan arkadaşlarının yerine para gönderimleri yaptığını ileri sürdü.

Türk milliyetçisi bir insan olduğunu savunan tutuklu sanık Ali Kasap da Oktar ve çevresindeki kişileri suç örgütü olarak görmediğini belirtti. Böyle bir durum olsa bu kişilerle birlikte olmayacağını iddia eden sanık Kasap, "Benim 82 yaşındaki babam cezaevine beni ziyarete geldiğinde, 'Oğlum örgütmüşsünüz de 40 yıl sonra mı anlamışlar?' dedi. Aklı başında bir insanım. Hayatıma baktığınızda suç değil başarı görürsünüz. Ailem Isparta’nın en köklü ve saygın ailelerinden biridir. Ahlaksız bir iddiayla tecavüzle suçlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kasap, ailece infak ve sadakayı sevdiklerini, memleketleri Isparta’da bu amaçla okul ve cami yaptırdıklarını anlatarak, "Bunların yanı sıra Adnan Bey’in kitaplarını aldım, dağıttım. Adnan Oktar sayesinde güzel ahlaka kavuştuk. Yıllar önce yüksek meblağda para batırdım. Tehdit ediliyordum. Koruma talebinde bulundum, reddedildi. İkametim orada olduğu için Isparta Valiliği’nden ruhsatlı silah aldım. Kimsenin korumalığını yapacak bir insan değilim. Akşamları müsait olunca A9 kanalına giderim, sevdiğim insanların yayına giderim. Orada bulunmaya nöbet diyorlar, ben nöbet tutmadım. Türkiye’nin en genç rekortmenlerindenim. Hakkımdaki cinsel istismar iddialarını reddediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Ali Emre Bukağılı ise suçlamaları reddederek, örgüt suçunu da saçma bulduğunu anlattı. Kendisine cinsel saldırı suçlarının yöneltildiğini ancak olayların ne yerinin ne de mekanının belli olmadığını savunan Bukağılı, hukuka ilgisi olduğunu, son birkaç yıldır medyayı takip ettiğini, dini değerlere, Cumhurbaşkanına, devlete aykırı şeyler görünce şikayette bulunduğu söyledi.

Bukağılı, mahkeme başkanının "Dini bir cemaat misiniz?" sorusuna, "Değiliz, bir topluluğuz." cevabını verdi.

Bir müşteki avukatı, "Gerek hukuk bürolarında gerekse evlerde hakim ve savcıları misafir ettiniz mi?" diye sordu.

Sanık Bukağılı, hakim ve savcılarla görüştüklerini, kendilerini sevdiklerini öne sürerek, "Konferanslara çağırırdık gelmezlerdi mesela, 'Şaibe olmasın.' derlerdi ama mesela Anadolu Adliyesi'nde hakim M.L. vardır. Çok iyi bir insandır. Onu Çırağan'daki iftara çağırmıştık, geldi." dedi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına bırakıldı.

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Silivri'deki depremin Avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiasıSilivri'deki depremin Avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası
Doç. Dr. Özmen: Marmara Denizi'ndeki diri faylar 'ben buradayım' diyorDoç. Dr. Özmen: Marmara Denizi'ndeki diri faylar 'ben buradayım' diyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit teğmen, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehide en acı veda! 'Bak kızım bu senin baban'

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Son dakika! F-16'lar ikinci kez Suriye'de uçtu

Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Irak'ın kuzeyinde şehit olan astsubay Volkan Tantürk gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehidi binler uğurlardı! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.