Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Ahmet Çelik, kimyager olduğunu bu nedenle iddianamede belirtilenin aksine "Kimyager" kod adı kullanmadığını söyledi.

Adnan Oktar ve diğer sanıklarla 15 yıllık dostlukları olduğunu belirten sanık Çelik, "Biz Allah rızası için bir araya geldik, bu yönde hayatımızı vakfettik. Bizim kardeşliğimiz, hem dünya hem ahiret için." dedi.

İddianameye göre örgüt yöneticisi olarak geçen kişilere para aktarımlarının tespit edildiği hatırlatılan sanık Çelik, birine para göndermek isteyen ancak müsait olmayan arkadaşlarının yerine para gönderimleri yaptığını ileri sürdü.

Türk milliyetçisi bir insan olduğunu savunan tutuklu sanık Ali Kasap da Oktar ve çevresindeki kişileri suç örgütü olarak görmediğini belirtti. Böyle bir durum olsa bu kişilerle birlikte olmayacağını iddia eden sanık Kasap, "Benim 82 yaşındaki babam cezaevine beni ziyarete geldiğinde, 'Oğlum örgütmüşsünüz de 40 yıl sonra mı anlamışlar?' dedi. Aklı başında bir insanım. Hayatıma baktığınızda suç değil başarı görürsünüz. Ailem Isparta’nın en köklü ve saygın ailelerinden biridir. Ahlaksız bir iddiayla tecavüzle suçlanıyorum." ifadelerini kullandı.