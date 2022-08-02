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Adnan Oktar örgütüne operasyon! Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna gözaltına alındı

02.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna adlı iki kadın İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunmak, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yapmakla suçlanırken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Adnan Oktar örgütüne operasyon! Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı.

YARGILAMAYI ETKİLEMEK İÇİN LOBİ FAALİYETİNDE BULUNDULAR

Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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