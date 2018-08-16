HABER

Adnan Oktar skandalında Dul Kadın Kesesi detayı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 07:07 | Son Güncelleme

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, cinsel saldırı ve vergi usul kanununa muhalefet gibi birçok suçtan yakalanarak tutuklanan Adnan Oktar'ın nasıl mason olduğu da ortaya çıktı. Oktar'ın 'Dul Kadın Kesesi' olarak adlandırılan yardım sandığına 1 milyon 50 bin Euro yatırarak 33. dereceden mason olduğu anlaşıldı.

Adnan Oktar'ın İtalyan P2 Mason Locası'na 33. dereceden mason olmasının ardından, locaya belli aralıklarla 1 milyon 50 bin Euro para yardımında bulunduğu ortaya çıktı. Oktar'ın bu parayı, 'masonların yardım sandığı' olarak adlandırılan, "Dul Kadın Kesesi'ne yatırdığı belirtildi. 2013 yılında, Adnan Oktar'ın A9 TV isimli televizyon kanalında yapılan programına İtalyan Mason Locası lideri olarak tanıtılan Gian Franco Pilloni katılmıştı.

1

Takvim'de yer alan habere göre Pilloni, masonlukta 33. derece diploması olarak adlandırılan bir belgeyi Oktar'a övgü dolu sözler ile takdim etmişti. Bu anlar ekranlara yansımıştı. Peki Dul Kadın Kesesi olarak tanımlanan yapılanmanın arkasında ne vardı. Buraya aktarılan paraların genç yaşta hayatını kaybetmiş üyelerin eş ve çocukları için kullanıldığı vurgulandı. Genelde ayda bir yapılan toplantıların sonunda üyelerden biri boş bir torbayı diğer üyelerin önünden geçirir, herkes de "gönlünden kopan bir parayı" miktarını belli etmeden torbaya atardı.

PARTNERHerkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!Herkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!
Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandıÜmraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Günlük burç yorumları: 16 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 16 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Mason kedicik kedicik itirafları

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...

Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam inkar etmiyor ki mason oldugunu...bangir bangir bagirdi Erdoğan da Gül de Mason benim gibi diye...
bizim kilisede her hafta dolasiyor bos torba,, , ulen brunson :))
Diğer Haberler
Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

Sevilay Yılman'dan döviz önerisi: Biz niye kumar turizmi yapmıyoruz?

Sevilay Yılman'dan döviz önerisi: Biz niye kumar turizmi yapmıyoruz?

Ankara'da kritik bedelli askerlik görüşmesi! İşte bedelli askerlik 2018'de son durum

Ankara'da kritik bedelli askerlik görüşmesi! İşte bedelli askerlik 2018'de son durum

Şans Topu sonuçları 15 Ağustos! Şans Topu'ndan İzmirli talihliye 691 bin lira!

Şans Topu sonuçları 15 Ağustos! Şans Topu'ndan İzmirli talihliye 691 bin lira!

Sayısal Loto sonuçları 15 Ağustos! Milli Piyango Sayısal Loto'dan şaşırtan devir miktarı!

Sayısal Loto sonuçları 15 Ağustos! Milli Piyango Sayısal Loto'dan şaşırtan devir miktarı!

Günlük burç yorumları: 16 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 16 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.