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Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 20:14 | Son Güncelleme

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan kilit isimlerden Tarkan Yavaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen ve dokuz şüphelinin yakalandığı ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan örgütün üç numaralı ismi Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'nun da aralarında bulunduğu beş şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Diğer dört şüpheli ise "Adli Kontrol" kararı ile serbest bırakıldı.

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