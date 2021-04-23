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Adnan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy'un hayatı...

23.04.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve sohbet yayınlarıyla İslam hakkında güzel bilgiler veren ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy, bugün 23 Nisan'da Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki İstanbul'da dünyaya gelen Adnan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy'un hayat hikayesi...

Adnan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy'un hayatı...

Pek çok radyo ve sohbet programına katılım göstermiş olan ve Dolunay Fm isimli radyoya metinler göndererek kariyerine başlayan ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy, bugün 23 Nisan'da Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki İstanbul'da dünyaya gelen Adnan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ADNAN ŞENSOY KİMDİR?

7 Ekim 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve 36 yaşında olan Adnan Şensoy, aslen Samsun Çarşambalıdır. Kökeni ise 1810'lu tarihlerden Terme'ye uzanmaktadır.1984 ve 1990 seneleri arasında yaşantısını İstanbul, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde, 1990 ve 2000 yılları arasında ise Avcılar Firuzköy'de sürdürmüştür. Firuzköy ilköğretim Okulu ardından aynı ilçe'de Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun olmuştur.

İlerleyen süreçte Dolunay Fm isimli radyo'ya metinler göndermeye başlamış olan Şensoy, ilim meclislerine katılmaya çaba sarfetmiş ve henüz 15 yaşında iken yazılı olarak, ara sırada telefon bağlantıları ile 108.0 Dolunay Fm tarafından radyo sohbetleri yapmıştır. 2001 yılından 2002 yılına kadar haftanın üç günü orada, 2003 senesinde ise Boğaziçi Fm'de her Cumartesi akşamı saat 21.00'den Pazar sabah 06.00'a kadar sadece Peygamber Efendimizi anlattığı radyo sohbetlerini yapmıştır. 2005 senesinden bu yana uzun senelerdir Özel Fm'de Hz. Peygamber'i ve Sahabe'yi Gafletten Kurtuluş isimli radyo programı ile anlatmaya devam etmektedir. Radyo kayıtları, ülke genelinde pek çok bölgesel ve yerel radyo kanalında yayınlanmaktadır. Önceki senelerde Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı isimli programda yorumları ve sohbeti ile o dönemde de tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. 2002 senesinde Dolunay Fm radyonun umre grubu ile ilk umre görevini gerçekleştirmiştir.

ADNAN ŞENSOY SERTİFİKA ve BELGELERİ

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) : Arapça 2013 Enfermasyon Belgesi
A. Ü. Karakter ve Değer Eğitimi Yüksek Lisans
2002 – Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2013 – Hollanda Rotterdam İslami İlimler Fakültesi Uzaktan Eğitim
2002 – Klasik Medrese (İsmailağa Ramazan Balım Medresesi
2015 – Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
2016 – Diyanet İşleri Başkanlığı: İmam Hatip Yeterlilik Belgesi 2006 Ve KPSS DHBT
Taekwon-do (Vahyettin Yıldırım Spor Okulu) : 1.DAN (Siyah Kemer)
İSMEK Arapça : A1 VE A2 Sertifikaları
İSMEK İngilizce: A1 VE A2 Sertifikaları
İSMEK Liderlik: Sertifika
İSMEK Diksiyon: Sertifika
BTCE Avrupa Dil Portfolyesi : Sertifika
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