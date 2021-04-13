Adnan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy'un hayat hikayesi...

Dolunay Fm isimli radyoya metinler göndererek başladığı kariyerine, katıldığı pek çok radyo ve sohbet yayınıyla devam eden ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy, bugün 13 Nisan'da Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki İstanbul'da dünyaya gelen Adnan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ADNAN ŞENSOY KİMDİR?

36 yaşında olan ve 7 Ekim 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Adnan Şensoy, aslen Samsun Çarşambalıdır. Kökeni ise 1810'lu tarihlerden Terme'ye uzanmaktadır.1984 ve 1990 seneleri arasında yaşantısını İstanbul, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde, 1990 ve 2000 yılları arasında ise Avcılar Firuzköy'de sürdürmüştür. Firuzköy ilköğretim Okulu ardından aynı ilçe'de Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun olmuştur.

İlerleyen süreçte Dolunay Fm isimli radyo'ya metinler göndermeye başlamış olan Şensoy, ilim meclislerine katılmaya çaba sarfetmiş ve 15 yaşında iken yazılı olarak, ara sırada telefon bağlantıları ile 108.0 Dolunay Fm tarafından radyo sohbetleri yapmıştır. 2001 yılından 2002 yılına kadar haftanın üç günü orada, 2003 senesinde ise Boğaziçi Fm'de her Cumartesi akşamı saat 21.00'den Pazar sabah 06.00'a kadar sadece Peygamber Efendimizi anlattığı radyo sohbetlerini yapmıştır. 2005 senesinden bu yana uzun senelerdir Özel Fm'de Hz. Peygamber'i ve Sahabe'yi Gafletten Kurtuluş isimli radyo programı ile anlatmaya devam etmektedir. Radyo kayıtları, ülke genelinde pek çok bölgesel ve yerel radyo kanalında yayınlanmaktadır. Geçmiş senelerde Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı isimli programda yorumları ve sohbeti ile o dönemde de tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. 2002 senesinde Dolunay Fm radyonun umre grubu ile ilk umre görevini gerçekleştirmiştir.