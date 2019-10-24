ADÜ'de akademik yıl açılış töreni

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bilgi artık en büyük güçtür. Top, tüfek, gemi bunlar da lazım ama bilgi en büyük güç, o halde bilgiye sahip olacağız. Bilgiyi üreteceğiz, insanlığın hayrı için kullanacağız." dedi. Binali Yıldırım, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Burada Yıldırım'a, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından fahri doktora unvanı verildi. Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, demokrasi şehidi merhum başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan üniversitede fahri doktora unvanı almasının kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin özellikle son yıllarda bölgesinde ve dünyada kendisinden söz ettiren bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bunu hepimiz görüyoruz. Bu kendiliğinden olmadı. Bunun bir arka planı var, 82 milyon vatandaşımızın ülkesine olan güvenidir, siyasete olan güvenidir. Güçlü, istikrarlı, güven dolu bir yönetimi iş başına getirmesidir. Bir ülkede istikrar ve güven varsa orada kalkınma, refah ve gelişme var." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, ülkenin 2003'ün başında kara, demir, hava ve deniz yolları ile dünya sıralamasında 39. sırada olduğuna dikkati çekerek, "Ben bakanlığı bıraktığımda 9. sıraya yükselmişti. Yani dünyanın altyapısı gelişmiş 9 ülkesi arasında Türkiye var. 30 sıra birden yükselmiş. Bunu birlikle başardık." diye konuştu. - "Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürmeyiz" 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Yıldırım, "15 Temmuz gecesi bu millet destan yazdı. Cumhurbaşkanımızın cesareti, hükümetimizin kararlığı ve milletimizin bayrak sevgisi, toprak sevgisi, istiklal aşkı orada doruğa çıktı ve alçaklara hak ettiği cezayı bu millet verdi. Bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Halkın gücü, tankın gücünü yendi." ifadesini kullandı. Gençlere seslenen Yıldırım, şunları dile getirdi: "Gençler Türkiye’yi önemseyin, Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türkiye bölgede ve dünyada artık edilgen bir ülke değildir, etken bir ülkedir. Yani başkalarının söylediklerinin arkasından sözünü söyleyen bir ülke değil, kendi sözünü diğerlerinden işaret almadan söyleyen, kararını veren bir ülkedir. Bunu en son Barış Pınarı Harekatı’nda gördük. Bizim büyüme, başka ülkelerin topraklarına göz dikme gibi bir derdimiz, hedefimiz, gizli bir gündemimiz asla olmadı. Bizim anlayışımız insan odaklı, insanı merkeze alan ve insanın üzerine bütün güzelliklerin oluştuğu bir anlayıştır. İnsan olmayınca neyiniz olursa olsun ne kıymeti var. Hiçbir kıymeti yok. Onun için yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye’yi doğusundan batısına kuzeyinden güneyine birleştirdik. Şunu iyi bilin; yolları böleriz, Türkiye’yi böldürmeyiz."