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Adut Akech İngiliz Moda Ödülleri'nde yılın modeli seçildi! 'Kalıplar yıkılmaya başladı ama...'

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güney Sudan doğumlu, Avustralya vatandaşı manken Adut Akech, İngiliz Moda Ödülleri'nde yılın en iyi modeli seçildi. Gecede konuşma yapan Akech, moda endüstrisinde güzellik kalıplarının yıkılmaya başladığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Adut Akech İngiliz Moda Ödülleri'nde yılın modeli seçildi! 'Kalıplar yıkılmaya başladı ama...'

2019 İngiliz Moda Ödülleri'nde bu yıl en iyi model ödülünü kazanan Güney Sudanlı model Adut Akech oldu.

7 yaşında mülteci kampında kalan 2008 yılında ise Avustralya'ya sığınma başvurusu yapan daha sonra Avustralya vatandaşı olan Akech gecede yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

'KALIPLAR YIKILIYOR'

Yaptığı konuşmada, güzellik kalıplarının yıkılmaya başladığını söyleyen Adut, 'benim gibi birinin bu ödülü kazanmasına çok sık rastlayamazsınız. Ten rengim nedeniyle tabii. Ancak genç kızlar hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmemeli. Kendinizden asla şüphe duymamalısınız. Kalıplara aldırmayın. Moda endüstrisinin bu konuda hala çok yolu var ancak geldiğim nokta umut verici. Artık büyük markalar, dergiler farklı cilt, farklı beden, farklı boyuttaki kadınları da tercih ediyorlar. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor' sözlerine yer verdi.

Aralık 2018’de Akech, Ashley Graham, Adwoa Aboah ve Gigi Hadid gibi modellerin yer aldığı moda haber sitesi Models.com tarafından düzenlenen Yılın Endüstri Modeli Ödülleri'nde Yılın Modeli seçilmişti.

Yılın Moda Ödülleri sahiplerini buldu (2019 British Fashion Awards)Yılın Moda Ödülleri sahiplerini buldu (2019 British Fashion Awards)
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Adut Akech yılın modeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ürkütücü ve korkunç....iğrenç bir güzel....
Güzel kadın evet. Hatları bayağı güzel. Hem kendi etnik havasını taşıyor hemde güzel hatlara sahip. Modern güzelliğe de hitap ediyor. Kendi alanında siyahi bir model , onlar arasında değerlendirirsem 10 üzerinden 10luk bir manken.
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