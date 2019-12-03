Adut Akech İngiliz Moda Ödülleri'nde yılın modeli seçildi! 'Kalıplar yıkılmaya başladı ama...'

2019 İngiliz Moda Ödülleri'nde bu yıl en iyi model ödülünü kazanan Güney Sudanlı model Adut Akech oldu.

7 yaşında mülteci kampında kalan 2008 yılında ise Avustralya'ya sığınma başvurusu yapan daha sonra Avustralya vatandaşı olan Akech gecede yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

'KALIPLAR YIKILIYOR'

Yaptığı konuşmada, güzellik kalıplarının yıkılmaya başladığını söyleyen Adut, 'benim gibi birinin bu ödülü kazanmasına çok sık rastlayamazsınız. Ten rengim nedeniyle tabii. Ancak genç kızlar hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmemeli. Kendinizden asla şüphe duymamalısınız. Kalıplara aldırmayın. Moda endüstrisinin bu konuda hala çok yolu var ancak geldiğim nokta umut verici. Artık büyük markalar, dergiler farklı cilt, farklı beden, farklı boyuttaki kadınları da tercih ediyorlar. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor' sözlerine yer verdi.

Aralık 2018’de Akech, Ashley Graham, Adwoa Aboah ve Gigi Hadid gibi modellerin yer aldığı moda haber sitesi Models.com tarafından düzenlenen Yılın Endüstri Modeli Ödülleri'nde Yılın Modeli seçilmişti.