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Yılın Moda Ödülleri sahiplerini buldu (2019 British Fashion Awards)

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Modanın en önemli gecelerinden biri dün akşam Londra'da gerçekleşti. 2019 İngiliz Moda Ödülleri (2019 British Fashion Awards) sahiplerini buldu. Yıldızlarla dolu gecede kırmızı halıya Rihanna, Cate Blanchett ve Julia Roberts damga vurdu.

Yılın Moda Ödülleri sahiplerini buldu (2019 British Fashion Awards)

Yılın en büyük moda gecelerinden biri British Fashion Awards (ingiliz moda ödülleri) Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle sahiplerini buldu.

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49 yaşındaki Naomi Campbell'e Moda İkonu Ödülü verilirken, yılın modeli Güney Sudanlı Adut Akech oldu.

naomi
Naomi Campbell

Capture
Adut Akech

Rihanna'nın moda markası Fenty ise Urban Luxe ödülünü kazandı. Giorgia Armani ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

2
Rihanna

İşte Rihanna, Cate Blanchett ve Julia Roberts, Elsa Hosk gibi isimlerin yürüdüğü kırmızı halıdan kareler.

cate blnacett
Cate Blanchett

10
Donatella Versace

Elsa Hosk
Elsa Hosk

12
Nicole Scherzinger

fergani
Chiara Ferragni

irina-shayk
Irina Shayk

julia
Julia Roberts

naomi watts
Naomi Watts

rita ora
Rita Ora

rose bertham
Rose Bertham

Stella Maxwell
Stella Maxwell

winnie harlow
Winnie Harlow

Bella Thorne
Bella Thorne

shai
Shailene Woodley


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Anahtar Kelimeler:
İngiliz Moda Ödülleri 2019 British Fashion Awards

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