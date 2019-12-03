Yılın Moda Ödülleri sahiplerini buldu (2019 British Fashion Awards)

Yılın en büyük moda gecelerinden biri British Fashion Awards (ingiliz moda ödülleri) Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle sahiplerini buldu.

49 yaşındaki Naomi Campbell'e Moda İkonu Ödülü verilirken, yılın modeli Güney Sudanlı Adut Akech oldu.



Naomi Campbell



Adut Akech

Rihanna'nın moda markası Fenty ise Urban Luxe ödülünü kazandı. Giorgia Armani ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.



Rihanna

İşte Rihanna, Cate Blanchett ve Julia Roberts, Elsa Hosk gibi isimlerin yürüdüğü kırmızı halıdan kareler.



Cate Blanchett



Donatella Versace



Elsa Hosk



Nicole Scherzinger



Chiara Ferragni



Irina Shayk



Julia Roberts



Naomi Watts



Rita Ora



Rose Bertham



Stella Maxwell



Winnie Harlow



Bella Thorne



Shailene Woodley



