Yılın Moda Ödülleri sahiplerini buldu (2019 British Fashion Awards)

Yılın en büyük moda gecelerinden biri British Fashion Awards (ingiliz moda ödülleri) Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle sahiplerini buldu.
49 yaşındaki Naomi Campbell'e Moda İkonu Ödülü verilirken, yılın modeli Güney Sudanlı Adut Akech oldu.
Naomi Campbell
Adut Akech
Rihanna'nın moda markası Fenty ise Urban Luxe ödülünü kazandı. Giorgia Armani ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
Rihanna
İşte Rihanna, Cate Blanchett ve Julia Roberts, Elsa Hosk gibi isimlerin yürüdüğü kırmızı halıdan kareler.
Cate Blanchett
Donatella Versace
Elsa Hosk
Nicole Scherzinger
Chiara Ferragni
Irina Shayk
Julia Roberts
Naomi Watts
Rita Ora
Rose Bertham
Stella Maxwell
Winnie Harlow
Bella Thorne
Shailene Woodley
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