'Af' iddiaları gündem olmuştu! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Covid-19 iznindeki hükümlülere ilişkin düzenlemeye dair paylaşımda bulundu. Tunç paylaşımında, “Kabul edilen kanun teklifi bir “af” düzenlemesi olmayıp, Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir” ifadelerine yer verdi.

Tunç’un paylaşımının devamı şöyle:

“Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak. Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek. Bu düzenleme, bir 'af' düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir"

(İHA)

