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Hakim ve savcı terfi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isimleri ve yeni görev yerleri...

14.07.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yükselmeye tabi 2 bin 636 hâkim ve savcı ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu kararda hakim ve savcıların yeni görev yerleri de yer aldı. İşte isim isim terfi listesi...

Hakim ve savcı terfi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isimleri ve yeni görev yerleri...

Resmi Gazete'nin 14 Temmuz tarihli sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları yayımlandı. HSK kararına göre, yükselmeye tabi hâkimler ve savcıların isim listesi, görev yerleriyle birlikte yayınlandı. 32248 Sayılı Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı yayımlandı.

TERFİ EDEN İSİMLER VE GÖREV YERLERİ

Kararda, terfi eden adli ve idari yargı hâkimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte ilan edildi. Toplam 37 sayfalık kararda, 30 Nisan itibarıyla birinci dereceye yükselip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi adli ve idari yargı hâkimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yer aldı.

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Kararda şöyle denildi:

"30.04.2023 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler."

HAKİM SAVCI TAYİN VE TERFİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


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