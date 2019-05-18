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AFAD Başkanı Güllüoğlu Suriyeli öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

Yardım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Azez'e giden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Suriyeli çocuklara oyuncak hediye etti

HALEP/KİLİS (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, iç savaşın sürdüğü Suriye'de bir okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Azez'deki bir okulda öğrencilerle görüşen Gülloğlu ve beraberindekiler, onlara oyuncak hediye etti.

Savaşın acısını hem bedenlerinde hem de yüreklerinde taşıyan, zor günler geçiren Suriyeli öğrencilerin yüzü, aldıkları oyuncaklarla bir nebze olsun güldü.

Daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Mehmet Güllüoğlu, burada kurum çalışanlarıyla görüşerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gülloğlu, ziyaret sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın 9'uncu yılına girdiğini anımsattı.

Türkiye'nin güvenliği sağladığı bölgelerde başta okul ve hastane gibi hizmetler olmak üzere tüm hizmetleri sunduğunu anlatan Mehmet Güllüoğlu, "AFAD olarak biz de bu bölgedeki düzenli ve düzensiz kampların insani yardımlarından sorumluyuz. Bu kapsamda buradaki bir okulu ziyaret ettik, hem küçük hediyeler verdik hem de derslerine eşlik ettik. Burada ihtiyaç devam ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar insani yardım faaliyetlerini devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
(AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu Kilis Suriye

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