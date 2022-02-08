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AFAD'dan Isparta açıklaması! "Kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız kurtarıldı"

08.02.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD tarafından Isparta'da meydana yoğun kar yağışı nedeniyle yaşananlarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulduğu ve kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşın ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.

AFAD'dan Isparta açıklaması! "Kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız kurtarıldı"

Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı ve ardından yaşananlara dair AFAD tarafından açıklama yapıldı. AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "3 Şubat 2022 tarihinde Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır." denildi.

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Öte yandan açıklamada "Bölgedeki vatandaşlarımızın enerji, içme suyu ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanması amacıyla 51 adet jeneratör ve 6041 adet ısıtıcı Başkanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Enerji çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen personel, araç ve iş makinalarının koordinesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nden sağlanmış; aynı zamanda 8x8 amfibik araç ve diğer araçlarla TEİAŞ ekiplerine destek verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

1700 KİŞİ KAPASİTELİ YURTLAR

AFAD'ın yaptığı açıklamada 1700 kişi kapasiteli yurtların kullanıma açıldığı belirtilerek "Barınma çalışmaları kapsamında diğer illerden destek için Isparta’ya gelen personel ile barınma talebinde bulunan vatandaşlarımız için toplam 1.700 kişi kapasiteli yurtlar kullanıma açılmıştır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Isparta
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