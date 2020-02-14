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AFAD’dan İstabul'da nefes kesen deprem tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) olası bir İstanbul depremine karşı Bayrampaşa’da yıkılan bir binanın içerisinde gerçekleştirdiği tatbikatta nefes kesen anlar yaşandı. Yıkılan binanın molozlarının arasında sıkışan bir vatandaşın çıkarılması, gerçeğini aratmadı. AFAD’ın K-9 arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı tatbikat anında yaşanılanlar havadan drone ile görüntülendi.

AFAD, olası İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği İstanbul’da saat 11.00’da 6.5 büyüküğünde deprem meydana geldi. Depremden etkilenen Bayrampaşa Buğday Sokak’ta bir binada çökme yaşandı. Alınan ihbar üzerine AFAD, Bayrak Arama Kurtarma, AYA Arama Kurtarma ve İSEMDAK arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi ve kriz masası oluşturuldu. İlk önce AFAD K-9 ekibi köpeklerle enkazda 3 kazazedeyi tespit ederek, olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ardından üç ayrı noktada Bayrak ekibi ve AYA ekibi tarafından enkaz altında kalan vatandaşlar çıkarıldı. Çalışmalar sırasında sessizlik anonsu yapılarak, sismik dinleme cihazı ile kazazedelerin yerlerinin tespiti sağlandı. Bina merdivenlerinin çökmesi nedeniyle üst katlarda mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine İSEMDAK ekipleri ise ip tekniği kullanarak tahliye işlemini başlattı. Bilinci yerinde olan 2 kazazede personel eşliğinde iplerle aşağıya indirilerek, sedye ile bina çevresinden tahliye edildi. Ekiplerin dinlemesi sonucu tespit edilen vatandaşlara ilk müdahale yapılıp, ambulans ile sağlık kuruşlarına sevki sağlandı. Enkazda kimsenin kalmadığı anonsu ile tatbikat sona erdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikata Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, AFAD, İSEMDAK, Bayrak Arama Kurtarma, AYA Arama Kurtarma ekipleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Başkan Aydıner, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle tüm basın mensuplarına tatbikat sonunda gül dağıttı.

"GÖNÜLLÜ SAYIMIZI ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Tatbikatın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Gördüğünüz gibi bir binamız enkaz haline geldi ve enkazda 3 yaralımız mevcuttu. Arama kurtarma ekipleri başarılı bir operasyonla 3 yaralımızı kurtardı. Binanın içerisinde bulunan 2 vatandaşımızı da yukarıdan sedye indirerek ilk tıbbi müdahaleleri gerçekleştirildi. Sedye ile birlikte ambulansla hastaneye gönderildi. Olası bir Marmara depreminde İstanbul’un ve Bayrampaşa’nın nasıl hazırlıklı olduğunu ortaya çıkarabilmek amacıyla böyle önemli bir tatbikatı gerçekleştirdik. Olası bir depremde biz başta Bayrampaşa olmak üzere özellikle AFAD’ın hakikaten hazırlıklı olduğunu gördüm. O nedenle İl AFAD Müdürümüzü kutluyorum” dedi.

"BAYRAMPAŞADA'DA 46 TOPLANMA YERİ VAR"

Gönüllü sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aydıner, “Bayrampaşa’da bu saatten itibaren gönüllü vatandaşlarımızla önümüzde bin 200 kişilik bir arama kurtarma ekibini oluşturmak üzere bundan böyle faaliyete giriyoruz. Katılmak isteyen vatandaşlarımızın bir an önce belediyemizde bizlerle irtibat kurarak ilk yardım ve müdahaleyi gerçekleştirebilecek duruma getirecek projeleri gerçekleştireceğiz. Bayrampaşa’da 46 toplanma yeri var. Ayrıca depremler sürekli devam ettiği takdirde bu sefer barınma yerlerine de ihtiyacımız var. Biz Bayrampaşa Belediyesi olarak depreme hazırlıklı olduğumuzu burada bir kez daha ifade ediyorum” diye konuştu.

"TATBİKATI YAPMAMIZIN NEDENİ EKSİKLERİMİZİ GÖRMEK VE TELAFİ ETMEK"

Tatbikatların amacının olası afet durumlarında iyileştirmeye yönelik olduğu vurgusunu yapan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, “Vatandaşların bu konuyu sahiplenmesi ve duyarlılık göstermesini önemsiyorum. Bu açıdan Başkanımız Atila Aydıner’e teşekkür ediyorum. Diğer belediyeler ile tatbikatlarımızda aynı şekilde devam edecek. Olası bir afet anında toplumu inşallah daha hazır bir duruma getirmiş olacağız. Ben burada olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Bu faaliyetler hem bir iyileştirme gayreti içerisinde olmalı. Tatbikatı yapmamızın bir nedeni de eksiklerimizi görmek ve telafi etmektir. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

(İHA)

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AFAD İstanbul depremi tatbikat

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