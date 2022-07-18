AFAD'dan Kuzey Ege ve Marmara’nın güneyi için fırtına uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimi için fırtına uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

BURSA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada "Bugün (pazartesi) sabah 10.00'dan başlayıp salı günü 03.00'e kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Kentte fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı. (DHA-İHA)

