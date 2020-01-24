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AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz çarşamba Akhisar'da meydana gelen depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VII Çok Güçlü olarak hesaplanmıştır." denildi.

AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz çarşamba günü Manisa'da meydana gelen depremle ilgili, "22.01.2020 tarihinde Akhisar (Manisa) da meydana gelen Mw=5.4 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VII Çok Güçlü olarak hesaplanmıştır." denildi.


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