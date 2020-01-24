AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz çarşamba günü Manisa'da meydana gelen depremle ilgili, "22.01.2020 tarihinde Akhisar (Manisa) da meydana gelen Mw=5.4 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VII Çok Güçlü olarak hesaplanmıştır." denildi.

22.01.2020 tarihinde Akhisar (Manisa) da meydana gelen Mw=5.4 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VII Çok Güçlü olarak hesaplanmıştır. #deprem pic.twitter.com/JoKf0ZNiUG — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 24, 2020



