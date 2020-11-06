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AFAD deprem bağışı hesap numaralarını duyurdu! AFAD deprem bağış hesabı nedir? İzmir deprem yardımı nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 17:48 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından çok sayıda vatandaş İzmir deprem yardımı nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. AFAD afetzedelere destek olmak isteyenler için deprem bağışı hesap numaralarını duyurdu. Peki, AFAD bağış nasıl yapılır? İşte AFAD deprem bağış hesabı ile ilgili detaylar…

AFAD deprem bağışı hesap numaralarını duyurdu! AFAD deprem bağış hesabı nedir? İzmir deprem yardımı nasıl yapılır?

İzmir’de gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar, afetzedelere yardım amacıyla İzmir deprem yardımı nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu nedenle İzmir deprem yardım kampanyası ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde devam ettiği bildirildi. Şimdi, AFAD bağış iBAN numaları merak ediliyor.

AFAD BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, AFAD bağış bilgileri konusunda açıklamaları takip ediyor. AFAD, İzmir’de sürdürülen çalışmalara destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlardan çok sayıda yardımda bulunma talebinin geldiğinin belirtti. Yaptığı açıklamada, bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzedelere destek olmak isteyen bağış sahipleri için deprem bağışı hesap numaralarını paylaşma gereği duyulduğu ifade edildi. İşte AFAD deprem bağış hesapları ile ilgili detaylar...

AFAD DEPREM BAĞIŞ HESABI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O KIZILAY TİCARİ ŞUBE
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BALGAT ŞUBESİ
TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
Banka Swift Kod No : KTEFTRIS

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10
USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11
EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12
Banka Swift Kod No : ZKBATRIS

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06
USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09
EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10
Banka Swift Kod No : VAKFTRIS

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10
USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11
EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12
Banka Swift Kod No : BTFHTRIS

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş ANKARA ŞUBESİ
TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11
USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17
EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18
Banka Swift Kod No : EMLATRIS

DENİZBANK A.Ş.
BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ
TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11
USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10
EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12
Banka Swift Kod No : DENITRIS

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BAŞKENT ŞUBESİ
TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45
USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71
EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85
Banka Swift Kod No : ISBKTRIS

ŞEKERBANK T.A.Ş. ANKARA ŞUBESİ
TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34
USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35
EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36
Banka Swift Kod No : SEKETR2A

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ
TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66
USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94
EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04
Banka Swift Kod No : TEBUTRIS

QNB FİNANSBANK A.Ş. ÜMİTKÖY ŞUBESİ
TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68
USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31
EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25
Banka Swift Kod No : FNNBTRIS

AKBANK T.A.Ş.
BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21
USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22
EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23
Banka Swift Kod No : AKBKTRIS

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