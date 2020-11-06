AFAD deprem bağışı hesap numaralarını duyurdu! AFAD deprem bağış hesabı nedir? İzmir deprem yardımı nasıl yapılır?

İzmir’de gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar, afetzedelere yardım amacıyla İzmir deprem yardımı nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu nedenle İzmir deprem yardım kampanyası ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde devam ettiği bildirildi. Şimdi, AFAD bağış iBAN numaları merak ediliyor.

AFAD BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, AFAD bağış bilgileri konusunda açıklamaları takip ediyor. AFAD, İzmir’de sürdürülen çalışmalara destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlardan çok sayıda yardımda bulunma talebinin geldiğinin belirtti. Yaptığı açıklamada, bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzedelere destek olmak isteyen bağış sahipleri için deprem bağışı hesap numaralarını paylaşma gereği duyulduğu ifade edildi. İşte AFAD deprem bağış hesapları ile ilgili detaylar...