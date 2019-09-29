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AFAD depremle ilgili bilgilendirme videosu yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri’de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla video paylaştı.AFAD’ın yayınladığı bilgiler arasında şunlar yer alıyor:"Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün, afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin, deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın."

İstanbul Silivri’de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla video paylaştı.
AFAD’ın yayınladığı bilgiler arasında şunlar yer alıyor:
"Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün, afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin, deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın."

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