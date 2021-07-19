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AFAD duyurdu! Kayseri’de korkutan deprem

19.07.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgilere göre, deprem yerin 8.1 kilometre derinliğinde saat 10:32’de meydana geldi.

AFAD duyurdu! Kayseri’de korkutan deprem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; şuana kadar herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını söyledi.

AFAD’dan alınan bilgilere göre, deprem yerin 8.1 kilometre derinliğinde saat 10:32’de meydana geldi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından ’Geçmiş Olsun Kayseri’ başlığıyla paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "3.8 büyüklüğünde bir deprem ile sallandık. Şuan için ekiplerimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Bütün birimlerimiz teyakkuz halindedir. 153 Çağrı Merkezimize ulaşabilirsiniz" açıklaması yaptı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kayseri
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