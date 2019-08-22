AFAD ekipleri su kanalında altın bilezik aradı

Giresun’dan Erzincan’a gelen Ağzıkuru ailesi Ekşisu Mesire alanında piknik yapmaya başladı. Bu sırada yeşil alan ve sulak alanda öz çekim yapan Songül Ağzıkuru, kolundaki çantanın ağzının açılmasıyla birlikte su kanalına ziynet eşyalarını ve elindeki telefonu düşürdü. Suya düşen ziynet eşyalarından bir kısmı Songül Ağzıkuru’nun eşi Ünsal Ağzıkuru tarafından bulunurken 15 bin lira değerindeki altın bileziğe ve cep telefonuna ulaşılamadı.

MERAKLI VATANDAŞLAR TOPLANDI



Ağzıkuru ailesi bunun üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri de dalgıç ekibi bulunan AFAD’dan yardım istedi. Kısa bir süre sonra Ekşisu mesire alanına gelen AFAD ekipleri onlarca meraklı vatandaş topluluğunun heyecanlı bakışları arasında arama çalışması başlattı.

2,5 SAATİN ARDINDAN BULUNDU



Suyun akıntılı ve yosunlu olması AFAD ekiplerinin işini güçleştirdi. Su kanalına dalış yapan AFAD ekibinden iki dalgıç yaklaşık 2,5 saat sonra önce cep telefonuna ardından da altın bileziğe ulaştı. Bileziğin bulunmasıyla Ağzıkuru ailesi büyük sevinç yaşadı.