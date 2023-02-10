HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD gönüllü nasıl olunur? Gönüllü başvuru şartları neler? İşte adım adım AFAD gönüllülük aşamaları

AFAD gönüllü nasıl olunur? Gönüllü başvuru şartları neler? İşte adım adım AFAD gönüllülük aşamaları

10.02.2023 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Kahramanmaraş depremlerinden sonra AFAD gönüllülüğü gündemdeki yerini koruyor. Binlerce vatandaş AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yapıyor. Eğitimlerini tamamlayanlar deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerine yardıma gidiyorlar. Deprem sonrasında gönüllükle ilgili aramalar sıklaşmış durumda. Peki AFAD gönüllü nasıl olunur? Gönüllü başvuru şartları neler?

AFAD gönüllü nasıl olunur? Gönüllü başvuru şartları neler? İşte adım adım AFAD gönüllülük aşamaları

AFAD deprem bölgesinde enkaz çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybının 17 Bin 674'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 72 Bin 879'a ulaştığını açıkladı. Deprem sonrasında AFAD ile ilgili aramalarda yoğunluk yaşanıyor.

AFAD GÖNÜLLÜ NASIL OLUNUR?

AFAD Gönüllüleri ihtiyaç anlarında iletişime geçilen ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendirilen kişilerdir. Gönüllüler, tamamladıkları eğitimin ardından, olası bir afet sonrasında profesyonel ekip afet bölgesine ulaşana kadar acil desteği sağlayabilecek donanım sahip oluyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olabilirsiniz.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan herkes gönüllü olabilir.
AFAD gönüllü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmamaları gerekmektedir.
AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evim depreme dayanıklı mı? AFAD deprem riski sorgulama ekranıEvim depreme dayanıklı mı? AFAD deprem riski sorgulama ekranı
Görüntüler İstanbul'dan! Yüzlerce kişi katıldı, sosyal medyada gündem olduGörüntüler İstanbul'dan! Yüzlerce kişi katıldı, sosyal medyada gündem oldu
Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’
Anahtar Kelimeler:
afad afad gönüllü

En Çok Okunan Haberler

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

'Bunlar var ya bunlar sırtlan!' Kendisini tutamadı

'Bunlar var ya bunlar sırtlan!' Kendisini tutamadı

'Belediye personeli yardımları çaldı' iddiası... "Vicdansızların yeri yok"

'Belediye personeli yardımları çaldı' iddiası... "Vicdansızların yeri yok"

'Telefonumdan 61 kişi sildim çünkü...' Yürek yakan sözler

'Telefonumdan 61 kişi sildim çünkü...' Yürek yakan sözler

Herkesi ağlatan 'pide' fotoğrafı!

Herkesi ağlatan 'pide' fotoğrafı!

Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’

Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.