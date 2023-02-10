AFAD gönüllü nasıl olunur? Gönüllü başvuru şartları neler? İşte adım adım AFAD gönüllülük aşamaları

AFAD deprem bölgesinde enkaz çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybının 17 Bin 674'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 72 Bin 879'a ulaştığını açıkladı. Deprem sonrasında AFAD ile ilgili aramalarda yoğunluk yaşanıyor.

AFAD GÖNÜLLÜ NASIL OLUNUR?

AFAD Gönüllüleri ihtiyaç anlarında iletişime geçilen ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendirilen kişilerdir. Gönüllüler, tamamladıkları eğitimin ardından, olası bir afet sonrasında profesyonel ekip afet bölgesine ulaşana kadar acil desteği sağlayabilecek donanım sahip oluyor.

e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olabilirsiniz.

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AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD gönüllü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmamaları gerekmektedir.

AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.



