AFAD ve jandarma arama çalışması başlatmıştı! Cansız bedeni ormanda bulundu

Gülpınar Mahallesi'ndeki evinden geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde ormandan odun getirmek için çıkan Osman Tekerci'den (72) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tekerci'yi bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

Ekipler, aramalar sonucu Çörten köyü yakınlarındaki Derindere mevkiinde önce otomobilini buldukları Tekerci'yi daha sonra 15 metre ileride hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekerci'nin cesedi, Cumhuriyet savcının incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. (AA)

