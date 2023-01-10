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  4. AFAD ve jandarma arama çalışması başlatmıştı! Cansız bedeni ormanda bulundu

AFAD ve jandarma arama çalışması başlatmıştı! Cansız bedeni ormanda bulundu

10.01.2023 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kişiden acı haber geldi. Ormanlık alanda arama yapan jandarma ve AFAD ekipleri Osman Tekerci'nin cansız bedenini buldu.

AFAD ve jandarma arama çalışması başlatmıştı! Cansız bedeni ormanda bulundu

Gülpınar Mahallesi'ndeki evinden geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde ormandan odun getirmek için çıkan Osman Tekerci'den (72) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tekerci'yi bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

Ekipler, aramalar sonucu Çörten köyü yakınlarındaki Derindere mevkiinde önce otomobilini buldukları Tekerci'yi daha sonra 15 metre ileride hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Tekerci'nin cesedi, Cumhuriyet savcının incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. (AA)

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