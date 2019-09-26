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AFAD’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

İstanbul’daki 5.8’lik depremin ardından AFAD’dan açıklama geldi.

İstanbul’daki 5.8’lik depremin ardından AFAD’dan açıklama geldi. Açılamada, "İstanbul’daki ilk belirlemelerde, Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar tespit edildi. Avcılar’da bir minare yıkılırken Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edildi. Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi. Olası ihtiyaca karşı destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi" denildi.
İstanbul’daki 5.8’lik depremin ardından AFAD’dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonundaki müdahale çalışmaları sürüyor. İstanbul’daki ilk belirlemelerde, Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar tespit edildi. Avcılar’da bir minare yıkılırken, Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edildi. 28 artçının meydana geldiği deprem sonrası enerji hatları ve alt yapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor" denildi.

"Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi"
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği’ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi.
En büyüğü 4.1 büyüklüğünde 29 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 110 kişilik ilk ekip, hasar analizi için çalışma yürütüyor. Olası takviye amacıyla sevk edilen AFAD ekipler dışında, Marmara bölgesindeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi.
Yer kabuğunun 6.99 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası AFAD İstanbul’un yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığı tespit ediliyor. Deprem, İstanbul’un yanı sıra Marmara bölgesi genelinde hissedildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. Emniyet ve Jandarma’ya ait hava araçları, İstanbul’un yukarıdan gözlenmesi için havalandı. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’ndan ekipler olay yerine intikal ediyor. AFAD Afet Lojistik Merkezleri ise hazır halde bekletiliyor.
Vatandaşlarımızın Dikkatine:
Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

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