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AFAD'dan Yemen'e gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 01:49 | Son Güncelleme

AFAD'dan Yemen'e gıda yardımı

ADEN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yemen'in Aden vilayetindeki ihtiyaç sahibi ailelere 800 paket gıda yardımı yaptı.

Yardım paketlerinin dağıtımında AFAD insani yardım ekibinden Burhan Aslan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı da hazır bulundu.

Aslan, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinden Aden'e göç etmek zorunda kalan ailelere 800 paket gıda yardımı dağıtıldığını, AFAD yardım programı çerçevesinde ramazan ayında 18 bin gıda paketinin Aden, Marib ve Taiz vilayetlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gıda yardımı Yemen

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