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AFAD'dan Yemen'e gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 19:17 | Son Güncelleme

AFAD, Taiz kentinde çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ailelere bin gıda paketi dağıttı

ADEN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde ailelere bin paket gıda yardımı yaptı.

Taiz kentinin orta kesimlerindeki Cehimliyye bölgesinde, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ailelere yönelik bin paketlik gıda yardımının dağıtımında, AFAD ve Yemen Yüksek Yardım Komitesi temsilcileri de hazır bulundu.

Yemen'deki AFAD heyeti başkanı Mustafa Ayaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin çevresindeki çatışma bölgelerinden merkeze kaçan ailelere yardım etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yardımların, ülkede 8 kenti kapsayan 25 binden fazla gıda paketi dağıtımı projesi kapsamında yapıldığını söyleyen Ayaz, ekiplerin Marib'de 16 bin 767, Aden'de 2 bin 200, Şebva'da 2 bin 250, Cevf'te 2 bin gıda paketi dağıttığını, önümüzdeki günlerde de Ebyen ve Lahic kentlerinde dağıtım yapılacağını ifade etti.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü BAE'nin, Yemen'de meşru hükümetten bağımsız olarak desteklediği silahlı birlikler üzerinden yürüttüğü çalışmalar ülkedeki krizi derinleştiriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD gıda yardımı Yemen

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