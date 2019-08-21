AFAM Koordinatörü Yılmaz: Kentleri meteorolojik risklere göre inşa etmeliyiz

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Koordinatörü Serhat Yılmaz, son günlerde artan sel baskınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yılmaz, “Kentleri meteorolojik risklere göre inşa etmeliyiz” dedi.

Dünyada yoğun bir kentleşme eğilimi olduğunu aktaran Yılmaz, “Birleşmiş Milletler (BM) 2016 yılında 'Dünyada Kentler' raporunu yayımladı. Raporda 476 kentin nüfusunun 1 milyondan fazla olduğu aktarıldı. Bu kentlerde 2000'den 2016 yılına kadar nüfus 2 kat artmış. 2030 yılına gelindiği zaman ise bu sayının yüzde 50 daha artması bekleniyor. Yani artık insanlar kentlerde yaşıyor. Yoğun nüfusu karşılamak için kentler plansız büyüyor. Altyapıların yeterli olmadığı plansız büyüyen kentlerde doğal yağan yağışlar bile sel felaketine neden olabiliyor" diye konuştu.

"MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE YAĞAN YAĞIŞLARI KENTLERİN ALTYAPISI KALDIRAMIYOR"

Küresel iklim değişikliğinin beraberinde aşırı yağış, sel, sıcaklık, kuraklık ve dolu getirdiğini vurgulayan Yılmaz, “Dünyada farklı kentlerde de benzer sel felaketleriyle karşılaşıyoruz. Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışları kentlerin altyapısı kaldıramıyor. Bilinçsiz kentleşme de sellere neden oluyor. İklim değişikliğinde kentleşmenin büyük etkisi var. Özellikle fosil kaynaklı yakıtların kullanılması, bilinçsiz arazi kullanımı, ormansızlaştırılma, atmosfere salınan sera gazları, bilinçsizce tüketilen atıklar gibi beşeri kaynaklı çevresel tahribatlara baktığımız zaman bu nedenlerin iklim değişikliğini tetiklediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.